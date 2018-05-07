В Челябинской области помощник врача подозревается в служебном подлоге. Она вносила в личные медицинские книжки ложные данные.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении помощника врача по гигиене Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Служебный подлог».

«По версии следствия, помощника врача по гигиене Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту в период с 2016 года по 2017 год неоднократно из иной личной заинтересованности вносила в официальные документы – личные медицинские книжки граждан заведомо ложные сведения о проведении их аттестации по результатам профессиональной гигиенической подготовки, которую фактически они не проходили и на аттестации не присутствовали», - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.