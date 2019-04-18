В Челябинской области предпринимателя наказали за дикого зверя

В Челябинской области наказали индивидуального предпринимателя, содержащего дикого кабана на территории развлекательной площадки на автодороге между поселками Петровское и Лазурное.

Специалисты регионального Россельхознадзора составили акт по факту нарушения ветеринарных правил содержания свиней и закона «О ветеринарии». Владельцу контактного зоопарка вручено ветеринарно-санитарное предписание с прописанными сроками исполнения.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль, действия бизнесмена попадают под административную ответственность по части первой статьи 10.6 КоАП РФ.

«Желание развлечь людей, которые останавливаются перекусить в придорожном кафе, прекрасно. Но надзорный орган не одобряет действия тех, кто для развлечения выбирает дикое животное, требующее к себе особого внимания и могущее стать источником возникновения опасного заболевания», - подчеркнула Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, при проверке выяснилось, что дикий кабан содержится в индивидуальном вольере, но доступ посетителей и посторонних лиц к нему не ограничен. Любой может подойти к вольеру, покормить и погладить кабана. Желающих погладить дикого зверя не находится, так как он от природы грозен и опасен и не подпускает к себе человека, а вот остатками еды его кормят, что является недопустимым: именно дикие кабаны являются основными переносчиками африканской чумы свиней, и после контакта с ними есть реальная опасность заразить собственных домашних свиней и карликовых пигов этим смертельным для данных животных заболеванием.

Владелец кабана не смог представить проверяющим необходимые ветеринарные документы. Не оказалось у предпринимателя и документов, подтверждающих безопасность кормов и воды, используемых для кормления животного.

Специалисты регионального Россельхознадзора установили, что ограждение позволяет другим диким животным проникнуть к кабану. Не создано и условий для биотермического обеззараживания навоза, что также может стать причиной возникновения и распространения вируса опасного заболевания животных.