В Челябинской области при попытке дать взятку таможеннику задержан бизнесмен

В Челябинской области при попытке передачи таможеннику взятки в крупном размере задержан представитель коммерческой фирмы. Содействие в беспрепятственном ввозе в Россию товаров из Казахстана, которого он ждал от сотрудника таможни, бизнесмен оценил в 320 тысяч рублей.

Таможенник своевременно сообщил коллегам о готовящемся преступлении, благодаря чему сотрудники отдела по противодействию коррупции челябинской таможни зафиксировали факт передачи взятки и задержали коммерсанта с поличным.

Подозреваемый отправлен под стражу. Денежные средства изъяты.

Челябинское следственный отдел на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Злоумышленнику может грозить наказание до 12-ти лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба челябинской таможни.

Фото предоставлено челябинской таможней