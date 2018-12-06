В Челябинской области продолжаются поиски егеря из Еткульского района

Полицейские продолжают поиски продавшего егеря Петра Уряшева, чей автомобиль со следами поджога был обнаружен на трассе. Двухнедельные розыски пока не дали никакого результата.

В следственном отделе по городу Коркино следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 58-летнего Петра Уряшева который 22 ноября 2018 года около 11 часов на автомашине «УАЗ Хантер» уехал из своего дома в селе Коелга Еткульского района и до настоящего времени не вернулся. Вечером того же дня его автомобиль со следами поджога был обнаружен на 23 километре автодороги село Коелга - поселок Зауральский. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области.

Приметы: на вид 60 лет, европейский тип лица, рост 165 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное, лоб высокий, волосы светлого цвета с проседью, нос широкий, глаза карие.

Был одет: зимний камуфляжный костюм темно-зеленого цвета, при себе имел сотовый телефон марки «Нокиа» темного цвета с абонентскими номерами 89028659756, 89193556400, а также ружье ТОЗ-34-ЕР № 9130544, 12 калибра.

Органы следствия просят граждан, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении Петра Уряшева или обстоятельствах его исчезновения, сообщить в следственный отдел по г. Коркино по тел. 8(35152) 4-51-70, 8 (351) 728-58-04, либо в ОМВД России по Еткульскому району по тел. 8 (35145) 2-15-78, 2-14-64.