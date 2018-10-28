В Челябинской области прогнозируется ухудшение погоды

В отдельных районах Челябинской области в понедельник, 29 октября, прогнозируется ухудшение погодных условий, что может повлечь различные экстренные ситуации. По опыту прошлых лет можно предположить, что будет значительное количество дорожно-транспортных происшествий.

"Водителям следует, в первую очередь, обратить внимание на техническое состояние своих транспортных средств и подготовку своих «железных коней» к зимним условиям. Речь идет о смене летней резины на зимнюю и проверке тормозной системы. Если резина или тормоза не соответствуют требованиям правил дорожного движения, покидать гараж на машине нельзя ни в коем случае" - сообщает официальный представитель ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

Необходимо пристально следить за экстренными предупреждениями соответствующих служб – МЧС, ГИБДД, дорожников. В зависимости от них следует корректировать свои передвижения, ведь возможно изменение маршрутов или даже их перекрытие. Каждый водитель должен понимать, что предупреждение – это, прежде всего, забота о жизни и здоровье тех, кто находится за рулем или на пассажирском сидении. Не следуя подобным рекомендациям, вы подвергаете себя и близких дополнительной опасности.

Еще одно важное требование, которым пренебрегают автолюбители, это строгое соблюдение правил дорожного движения. Даже невнимательность может привести к значительным потерям здоровья или имущества при ДТП. Особое внимание необходимо уделить скорости передвижения, дистанции и плавному маневрированию. Водитель всегда должен помнить о том, что на нем лежит значительная ответственность за жизнь пешеходов. К сожалению, в последнее время, они все чаще забывают о собственной безопасности, что в условиях гололеда может привести к самым печальным последствиям.

"Если же водитель все же собирается в дорогу, то помимо указанных рекомендаций, следует дополнительно экипировать свой автомобиль на случай непредвиденных обстоятельств. Нужно проверить, имеется ли в машине минимальный набор гаечных ключей («балонный» ключ), запасное колесо, трос для эвакуации, запас топлива, набор клемм для подзарядки аккумулятора. Не лишним будет положить в багажник дополнительные теплые вещи, запас продуктов (орехи, сухарики, шоколад и т.д. – все в герметичной упаковке). Кроме того, проверьте сроки годности автомобильной аптечки и огнетушителя" - добавил Михаил Юрин.

Перед выездом нужно убедиться, что автомобиль заправлен, технически исправен и у водителя заряжен сотовый телефон – на случай вызова спасателей.