В Челябинской области прошли обыски по факту хищения 150 миллионов рублей из банка

Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» по факту хищения денежных активов коммерческого банка, задержан бизнесмен. Название банка не называется в интересах следствия.

Установлено, что в 2015 году бывшие руководители банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 миллионов рублей. Денежные средства были выведены через подконтрольные указанному предпринимателю организации и в последующем похищены.

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Челябинской областей проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, используемых злоумышленниками. Изъяты предметы и документы, электронные ключи системы банк-клиент, печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.