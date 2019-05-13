В Челябинской области разыскиваются подозреваемые в жестоком убийстве

Сотрудниками полиции Красноармейского района (Челябинская область) разыскиваются двое подозреваемых в совершении убийства двух человек. Они объявлены в федеральный розыск.

В лесном массиве поселка Слава Красноармейского района Челябинской области обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. Погибшие являются жителями Челябинска. Следственными органами регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Полицией разыскиваются двое местных жителей - Бахтегареев Радий Мухаметуллаевич и Самарин Александр Александрович, которые объявлены в федеральный розыск. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и участие в незаконном обороте наркотиков.

Приметы Бахтегареева: на вид старше 30 лет, среднего телосложения, рост 175 сантиметров, азиатский тип лица, волосы темные, коротко стриженые, носит тюбетейку, одежда не установлена.

Приметы Самарина: на вид старше 20 лет, среднего телосложения, рост 185 сантиметров, европейский тип лица, волосы светло русые, коротко стриженые, имеется челка, одежда не установлена.

Подозреваемые могут передвигаться на попутном транспорте.

Гражданам, располагающим сведениями о месте нахождения разыскиваемых, необходимо сообщить информацию по следующим телефонам: 8 (351) 733-12-21; 8 (351-20) 2-06-02, 8-951-449-58-08 либо обратиться в ближайший отдел полиции.