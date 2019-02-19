В Челябинской области с начала года зафиксированы восемь случаев бешенства животных. Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области сообщили, что на прошлой неделе на территории Челябинской области зарегистрирован еще один случай бешенства животных. В деревне Ключевка Чебаркульского района обнаружена бешеная собака.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской обалсти, всего с начала этого года на территории Южного Урала выявлены восемь случаев бешенства животных в семи неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано всего три случая.

Южноуральское надзорное ведомство предупреждает население о том, что в период с 11 по 15 февраля отменены ограничительные мероприятия по бешенству животных на территориях трех неблагополучных пунктов Челябинской области. В городе Копейске это микрорайон, ограниченный улицами Голубцова, Дарвина, Луначарского и Бажова, там была обнаружена бешеная лисица. Также в городе Копейске, на территории Бажовского жилого массива - там также была обнаружена бешеная лисица. Снят карантин и в Нагайбакском муниципальном районе на территории пастбища, расположенного в двух км восточнее поселка Кассельский Кассельского сельского поселения -там также была обнаружена бешеная лисица.

Однако принято распоряжение правительства Челябинской области «Об установлении карантина по бешенству животных на территории неблагополучного пункта Челябинской области» в селе Синеглазово Копейского городского округа Челябинской области – бешеная лисица.

Также незамедлительно будет установлен карантин по бешенству на территории деревни Ключевка Чебаркульского муниципального района. Там была обнаружена бешеная собака.

В ближайшие дни будет снят карантин по бешенству в селе Тарутино Чесменского муниципального района, установленный из-за бешеной кошки.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора Челябинской области