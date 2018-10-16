В Челябинской области свел счеты с жизнью военный спасатель

В Челябинской области, в поселке Новогорный, где дислоцируется 978 Учебный спасательный центр, в понедельник утром покончил с собой 26-летний военнослужащий в/ч 63330 Раис Шагиев.

Как стало известно информационному агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников в правоохранительных органах, молодой человек ушел из жизни добровольно в своем собственном сарае. Предсмертную записку мужчина не оставил. Что толкнуло отца двоих детей на такой страшный поступок, пока не известно.

На месте, в поселке Новогорный работает группа военных следователей. Заместитель руководителя отдела Военного следственного управления по Центральному военному округу СК РФ Алексей Садовский сообщил о том, что информация по трагедии в учебном центре МЧС будет озвучена позже.

На его страничке в соцсетях видна запись, что парень заходил на свою страничку днем ранее. А вот его жена Гузель Шагиева на своей странице сделала страшную запись.

«Наше последнее фото вчетвером, где мы счастливая семья. Я люблю тебя Раис и буду любить. Я не верю, что ты мог нас оставить. Ты подарил мне двух сыновей, теперь они мои два крыла, которые будут поддерживать меня. Мы так любили друг друга. Дочку так и не успели родить, а ты мечтал и говорил, что будем до последнего стараться . Мы тебя очень любим и скучаем. Ты был замечательным отцом и мужем, таких больше нет...».

Фото: из личного архива Раиса Шагиева