В Челябинской области транспортные полицейские нашли нарушения в реализации сигарет

На Южном Урале, в городе Карталы, сотрудники транспортной полиции выявили факт нарушения в реализации табачных изделий. Началось все с того, что в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции города обратился местный житель. Неравнодушный мужчина рассказал о том, что в одном из торговых павильонов продают поддельные сигареты.

Транспортные полицейские станции Карталы проверили указанную торговую точку и, действительно установили факт реализации табачных изделий без специального разрешения. Продавец одного из павильонов, расположенного на привокзальной площади станции Карталы, продавала сигареты производства Республики Казахстан без лицензии.

Силовики во время проверки изъяли более тысячи пачек табачных изделий, производства Республики Казахстан. Дело в том, что такие же сигареты, как в России, в соседней республики стоят в два раза дешевле. Южноуральские торгаши закупают их в Казахстане оптом, затем продают подороже в Челябинской области. В отношении нарушительницы инспекторами группы исполнения административного законодательства составлен протокол по статье 14.2 КоАП РФ - незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления на транспорте, все материалы по административному делу направлены в судебный участок № 2 мирового суда города Карталы для рассмотрения по существу.