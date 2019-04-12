В Челябинской области тушат лесные пожары

В Челябинской области ликвидировано два лесных пожара. Южноуральцев просят воздержаться от использования любого источника огня в лесах, особенно разведение костров.

Возгорание произошли на территории Карталинского и Саткинского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 13,6 гектаров. На тушении были задействованы 17 человека и 7 единиц техники.

«В соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации, в течение пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой», - сообщили в пресс-службе управления лесами Челябинской области.

Учитывая введенный режим, необходимо воздержаться от использования любого источника огня в лесах, особенно разведение костров.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 11 апреля врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с главами. На нем поднимался вопрос о подготовке городов и районов региона к пожароопасному сезону. У Текслера и прокуратуры возникло много претензий к руководителям муниципальных образований, управлению лесами и МЧС.

В регионе до сих пор не решен вопрос по технике для тушения пожаров. Ее износ составляет порядка 80 процентов. Не налажен областным управлением лесами обмен информацией с территориальными органами Россельхознадзора с целью привлечения виновных лиц за использование земель сельхоназначения, от которых исходит пожарная опасность. Нет эффективного взаимодействия с органами МЧС по термоточкам, граничащим или расположенным на землях лесного фонда. Готовность сил и средств лесопожарной охраны региона также составляет всего 80 процентов.

В 2019 году по результатам проверок уже объявлено 300 предостережений должностным лицам органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Зампрокурора области Андрей Потапов предупредил глав, что в случае возникновения лесного пожара надзорное ведомство будет давать уголовно-правовую оценку не только непосредственным виновникам этого, но и действиям глав местных администраций и должностных лиц контролирующих органов. А при причинении значительного материального ущерба, вреда и здоровью граждан требовать избрания соответствующей меры пресечения.

Алексей Тексер отметил, что наказание будет неизбежным.

Напомним, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55.

Инна Шемаева