В Челябинской области УАЗ сбил девочку на велосипеде

В Кусе (Челябинская область) УАЗ сбил 13-летнюю велосипедистку. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

ДТП случилось вчера, 17 октября, в три часа дня. За рулем транспортного средства находился 33-летний мужчина. Он не выбрал безопасную скорость движения и сбил велосипедистку, которая пересекала проезжую часть перед близко идущим автомобилем. Девочка находилась в сопровождении отчима.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, всего за минувшие сутки в Челябинской области произошло десять ДТП с пострадавшими, где травмы получили девять взрослых и двое детей.