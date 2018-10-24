В Челябинской области в чистом поле упала учебная ракета, выпущенная пилотом СУ-24

Во вторник, 23 октября, произошла нештатная ситуация во время выполнения учебных стрельб ракетами «воздух-земля». Происшествие случилось в районе села Копытово Еткульского района на границе Челябинской и Курганских областей. По полученному учебному заданию, тактическая авиационная ракета класса Х-25 предназначалась для учебной цели военного полигона в Курганской области.

Во время выполнения учебного задания по стрельбе, пилот самолета СУ-24 выпустил две учебные ракеты Х-25. Обе должны были лететь прямо, но у одной ракеты заклинило руль управления. Ракета ушла в сторону от намеченной цели и взорвалась в болотистой местности. Сразу после происшествия жители села Копылово сообщили в экстренные службы о случившемся ЧП. На место происшествия выехали представители военного следственного отдела и военной прокуратуры Челябинского гарнизона, спасатели и следователи Еткульской прокуратуры.

Как сообщил информационному агентству собственный источник, такой пуск ракеты в авиации называют аномальным. Вины экипажа «сушки» в этом нет. В настоящее время на месте работают специалисты. Обломки ракеты увезли на исследование сотрудники ФСБ. Так как ракета упала в болотистой местности, вреда природе и ущерба колхозникам учебная ракета не причинила.

Фото: пресс-служба корпорации «Звезда»

Кстати, ракета даже помогла колхозникам. Местность, где упала ракета, болотистая и заросла камышом. Убрать его своими силами у сельских тружеников не получалось. А во вторник, после падения ракеты, камыш сгорел. Сотрудники МЧС потушили открытое пламя.

Все материалы по происшествию находятся в следственном военном отделе и военной прокуратуре ЦВО.

Справка

Тактическая авиационная ракета Х-25 – советского и российского производства. Класса «воздух-земля» малого радиуса действия. Разработка управляемой ракеты Х-25 («изделие 69») началась в ОКБ «Звезда» в 1970 году. Ракета Х-25 принята на вооружение в 1976 году, с 1992 года поставляется на экспорт. Предназначена для уничтожения бронетехники, радиолокационных станций, надводных кораблей и других целей. Авиационная ракета Х-25 имеет осколочно-фугасную боевую часть массой до 136 килограммов.