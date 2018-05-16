В Челябинской области в два раза выросло число крупных лесных пожаров

В Челябинской области в этом году увеличилось число ландшафтных и лесных пожаров. Уже зарегистрировано 388 возгораний. В прошлом году за аналогичный период было 350 возгораний. При этом число крупных пожаров возросло в два раза, а площадь горения увеличилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Такие цифры озвучил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов на пресс-конференции.

Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области за прошедший месяц более 2200 раз выезжали на тушение ландшафтных и лесных пожаров. Ежедневно совершается около 100 выездов. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Кунашакском, Сосновском и Аргаяшском районах.

Самые крупные пожары произошли 28-29 апреля в Октябрьском районе и 14-15 мая – в Пластовском районе. Причиной вогорания стал поджог травы. В Октябрьский район огонь пришел из Курганской области, в Пластовский – из Уйского района.

В Челябинске ситуация осложнилась в последние двое суток. Прошедшей ночью сотрудниками МЧС было совершено более 20 выездов в Сосновский район. В настоящий момент все пожары вокруг Челябинска ликвидированы.

Как пояснил начальник главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко, между Челябинской областью и соседними регионами подписано соглашение о привлечении в случае необходимости дополнительной аэромобильной группировки для тушения пожаров. В течение двух часов группа в составе 100 человек будет доставлена на место происшествия. Своей авиации для тушения пожаров в регионе нет, но при необходимости вызывается самолет или вертолет. С 16 мая самолет-амфибия Бе-200ЧС встал на дежурство в Екатеринбурге, чтобы прикрыть Уральский федеральный округ. Постоянно дислоцируются два вертолета МИ-8 с водосливными устройствами, которые прибывают в течение двух часов по территории Челябинской области. Пять вертолетов от Министерства обороны России также находятся в готовности к применению.

По словам Олега Климова, 100% из всех пожаров в регионе - рукотворные, при этом 80% из них начинаются с полей, где поджигают сухую траву. В Челябинске умышленно, либо по неосторожности поджигают траву на пустырях и садовых участках.

Напомним, в Челябинской области с 28 апреля введен особый противопожарный режим. В 33 муниципальных образованиях установлен IV класс горимости по региональной шкале, в 10 муниципалитетах – III класс горимости. В этот период запрещается разводить открытый огонь в любом виде.

Штрафы за разведение огня в особый противопожарный режим удваиваются и могут достигать 400 тысяч рублей. При нанесении ущерба пожаром на сумму более 250 тысяч рублей виновному грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до одного года.

Южноуральцев просят сообщать о пожарах в ГУ МЧС по Челябинской области по телефонам «01», «112» или «101» - с мобильного. Пожары наносят серьезный урон региону. Помимо уничтожения лесного массива, гибнут сотни животных и птиц.

«Осенью мы сможем подсчитать урон, нанесенный лесам, - рассказал начальник главного управления лесами по Челябинской области Виктор Блинов. - На месте пожаров делаются новые посадки. Это около 3 тысяч гектар ежегодно. В первую очередь, высаживаются хвойные деревья, которые чаще страдают от огня. Но на 100% восстановить лесной массив после пожара невозможно».