В Челябинской области возбуждено 26 уголовных дел по факту незаконной охоты

В Челябинской области в новом году браконьеры убили 23 сибирских косули и десять лосей, тогда как охота на этих животных в регионе была официально закрыта первого января 2019 года. Кроме того, жертвами преступников стали шесть кабанов.

По данным фактам возбуждено два административных дела по части второй статьи 7.11 КоАП РФ, влекущих за собой лишения права на охоту сроком от одного до трех лет, и 26 уголовных дел по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, ущерб от незаконного добывания копытных животных за два месяца 2019 года превысил семь миллионов рублей.

В ночь с 26-го на 27-е февраля на территории Джабыкского охотничьего хозяйства в Карталинском районе были застрелены две косули. Полиция задержала трех жителей поселка Новокаолиновый, разделывавших животных.

По данному факту возбуждено уголовное дело, у браконьеров изъяты туши косуль, огнестрельное оружие и автомобиль, использовавшийся для незаконной охоты и транспортировки убитых лесных жителей.

Своими незаконными действиями подозреваемые причинили минэкологии региона ущерб на сумму 320 тысяч рублей, который будет взыскан с нарушителей. Кроме того, конфискации подлежат используемые при незаконной охоте оружие и автотранспорт.