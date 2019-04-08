В Челябинской области за массовое убийство диких кабанов задержаны пятеро браконьеров

В Челябинской области задержаны пятеро браконьеров, застреливших шесть диких кабанов. Незаконный отстрел животных мужчины 1972, 1975, 1977, 1979 и 1989 годов рождения произвели на территории Миасского городского округа. Сотрудники управления уголовного розыска регионального полицейского главка задержали подозреваемых благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота», оперативники провели обыски по адресам проживания подозреваемых, изъяв нарезной карабин «Сайга», гладкоствольное ружье «ИЖ», шесть патронов различного калибра, тепловизор, снегоход, грузовое и легковое транспортные средства. Изъятое у одного из мужчин вооружение хранилось в нарушение законодательства.

Также оперативники обнаружили 65 килограммов мяса косули и лося, тушку дикого кролика и невыделанную шкуру рыси.

В настоящее время трое мужчин находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

В отношении одного из подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).