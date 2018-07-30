В Челябинской области за нарушение миграционного законодательства наказали 25 работодателей

В Челябинской области недобросовестные работодатели продолжают нарушать закон в сфере миграционной политики.

На работу берут нелегалов-мигрантов, трудовые договора с которыми не заключают. При этом нарушают правовое положение иностранных граждан в России. В ходе проверок сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области выявлено 25 работодателей, которые своевременно не доложили о заключении трудовых договоров со своими работниками.

Согласно пункта 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатель обязан в течение трех рабочих дней уведомить управление по вопросам миграции о заключении или расторжении трудового договора с иностранными работниками. Чего не сделали челябинские предприниматели.

16 таких нечестных предпринимателей привлечены к административной ответственности – им выписали штрафы на общую сумму около миллиона рублей. В отношении девяти работодателей-нарушителей приняты решения о приостановлении их деятельности на срок до 90 суток. После того, как они предоставят в управление по миграции соответствующие документы, им разрешать вновь заниматься предпринимательской деятельностью.

Кстати, как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главного управления областной полиции, максимальная сумма штрафа за не уведомление о каждом нанятом либо уволенном иностранном работнике для физических лиц составляет пять тысяч рублей, а для юридических лиц эта сумма возрастает до 800 тысяч рублей.

Сотрудники миграционной службы предупреждают о том, что уведомление можно подавать в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Челябинской области ежедневно с понедельника по пятницу с 08-30 до 13-00 часов по адресу: г. Челябинск, улица 40 лет Октября, 34, а также посредством сети Интернет на адрес электронной почты.

Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД Челябинской области