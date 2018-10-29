В Челябинской области задержали браконьера с центнером мяса лося

В Нижнем Уфалее (Челябинская область) сотрудники полиции остановили автомобиль Нива 21213, которой управлял 59-летний местный житель. Силовики досмотрели автомобиль, в котором обнаружили несколько мешков с мясом лося. Общий вес груза составил 100 килограммов.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий, задержанный показал полицейским место, где разделывал тушу лесного животного. На месте стражи правопорядка обнаружили голову и шкуру убитого самца. Общий ущерб, причиненный государству, составил 240 тысяч рублей.

По факту правонарушения в отделении дознания полиции по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконная охота. Максимальное наказание за это нарушение закона – пять лет лишения свободы.

В отношении местного жителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Незадачливый охотник компенсировал ущерб охотничьему угодью.