В Челябинской области задержали орехи без документов

Сотрудники Россельхознадзора Челябинской области задержали на таможенном посту в поселке Бугристое автомобиль, под завязку наполненный грецкими орехами.

Всего в автомобиле было 20 тонн орехов, которые предназначались для продажи в городе Караганда Республики Казахстан. Везли орешки из Кабардино-Балкарии.

Все бы ничего, да на весь груз, а грецкие орехи считаются подкарантинной продукцией, отсутствовали какие-либо документы. Перевозка такой продукции из карантинной фитосанитарной зоны без карантинного сертификата по территории Российской Федерации является нарушением карантинного законодательства.

За нарушение статьи 21 Федерального закона «О карантине растений» перевозчик был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. После установления фитосанитарного состояния грецких орехов и оформления фитосанитарного сертификата, подкарантинный груз проследовал к месту назначения в Республику Казахстан.