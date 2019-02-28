В Челябинской области задержан иностранец, откусивший ухо жителю Кыргызстана

На Южном Урале задержан житель Кыргызстана, который два года скрывался в России. Его местная полиция разыскивала за то, что он откусил ухо своему земляку.

На территории Челябинской области задержан 35 - летний гражданин Кыргызской Республики, который в июле 2017 года в селе Уч-Коргон Кадамжайского района Кыргызской Республики во время совместных посиделок откусил своему собутыльнику ухо.

То, что обвиняемый скрывается в Челябинской области, обнаружили сотрудники миграционной службы региона. Он задержан.

«Прокуратурой Челябинской области в отношении задержанного, незамедлительно помещенного после задержания под стражу, проведена экстрадиционная проверка, по результатам которой заместителем генерального прокурора Российской Федерации принято решение о выдаче мужчины правоохранительным органам Кыргызской Республики для привлечения к уголовной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Иностранец в ближайшее время будет передан компетентным органам Кыргызской Республики. Ему грозит назначено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.