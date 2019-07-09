В Челябинской области завершено расследование дела о хищении нефти

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 14 местных жителей, обвиняемых в хищении нефти на сумму почти в 130 миллионов рублей. Оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

14 местных жителей обвиняются по четырем статьям уголовного кодекса Российской Федерации: «Кража», «Покушение на кражу», «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления» и «Самовольное подключение к нефтепроводам».

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области, следователями установлено, что обвиняемые в течении двух лет через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах «Уфа-Петропавловск», «Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» похитили более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей.

При расследовании уголовного дела было проведено порядка10 экспертиз: дактилоскопических, химических и биологических. Допрошено более 50 свидетелей. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.