В Челябинскую область едва не завезли мандарины с насекомыми

Для того, чтобы не завезти в продуктовые магазины Южного Урала и России мандарины с опасными вредителями из Турции, в страны томатов и цитрусовых отправились инспекторы Россельхознадзора Российской Федерации.

В настоящее время на упаковочных станциях в турецких провинциях Мерсин и Адана идет предотгрузочный мониторинг цитрусовых, который проводят специалисты российского ведомства.

Мероприятия проводятся для того, чтобы обезопасить страну и россиян от средиземноморской плодовой мухи. Поводом для предновогодней проверки стало то, что совсем недавно в Россию поступили продукты, зараженные карантинными вредителями.

До мониторинга была отгружена партия свежих турецких мандаринов весом 20 тонн. В этой партии девятого декабря на фитосанитарном контрольном посту ООО «КВ-Терминал» в городе Химки (Московская область) в ходе карантинного фитосанитарного контроля российскими сотрудниками ведомства был обнаружен опасный вредитель – средиземноморская плодовая муха.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, южноуральские инспекторы также провели тщательные проверки в точках продажи цитрусовых. В Челябинской области зараженных турецких мандаринов не обнаружено.