В Челябинскую область не пропустили грузовик с продуктом для скота

В среду, 21 ноября, на российско-казахстанском участке границы в пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле города Троицк Челябинской области сотрудником управления Россельхознадзора по Челябинской области запрещен ввоз 21 тонны соли из Республики Казахстан.

Большегруз с 21 тонной комковой кормовой соли направлялся из города Шимкент Южно-Казахстанской области Республики Казахстан в город Екатеринбург. При досмотре выяснилось, что соль к покупателю перевозят без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №3.

Соль, как и все животноводческие продукты, подлежит обязательному ветеринарному контролю. Наличие такого сертификата свидетельствует о том, что данный груз отвечает всем санитарным нормам и происходит из местности, свободной от заболеваний, опасных для человека и животных.

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистом управления Россельхознадзора по Челябинской области груз без ветеринарно-сопроводительных документов был признан потенциально опасным. Принято решение о возврате грузовой машины в место отправки для оформления соответствующих документов.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской обалсти, перевозчик груза, который нарушил российский закон, привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.