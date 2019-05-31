В Челябинскую область не пустили почти полтысячи иностранцев

Правоохранительными органами принято 480 решений о запрете въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам.

Сотрудниками Управления по вопросам миграции совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области и Южно-Уральским линейным Управлением МВД России на транспорте в круглосуточном режиме осуществляется работа по контролю за соблюдением иностранными гражданами порядка проживания, временного пребывания, въезда, выезда, а также транзитного проезда через территорию Российской Федерации через государственную границу Российской Федерации вблизи МАПП «Бугристое» с использованием мобильного пункта контроля.

Мобильный пункт оснащен всем необходимым оборудованием для проведения проверок иностранных граждан, что позволят обеспечить оперативное реагирование и эффективную работу сотрудников полиции.

«Так, с начала 2019 года в ходе мероприятий проверено более 4 тысяч иностранных граждан, пресечено 585 нарушений миграционного законодательства. Судами Челябинской области принято 34 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области», - сообщили в региональном полицейском главке.

Нарушителям миграционного законодательства предстоит выплатить штрафы на общую сумму более одного миллиона рублей. Иностранцы, привлеченные к административной ответственности, проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.