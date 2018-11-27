В Челябинскую область пытались ввезти украинский сыр из Казахстана

В понедельник, 26 ноября, через пункт предварительного контроля «Бугристое» пытались провезти 17 килограммов сыра, произведенного на Украине. А также 54 килограмма сгущенного молока производства Республики Казахстан. «Сгущенку» везли без ветеринарного сертификата.

Весь груз предназначался для продажи в магазинах Екатеринбурга. По Челябинской области товары шли транзитным путем. Сотрудниками управления Россельхознадзора по Челябинской области принято решение об уничтожении украинского сыра. Казахстанское сгущенное молоко было решено отправить обратно в поселок Федоровку Костанайской области для оформления соответствующих документов.

С перевозчиком запрещенного продукта и товара без обязательных документов проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения товаров по территории Евразийского экономического союза. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.