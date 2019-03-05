В Челябинскую область с Камчатки прибыла подозрительная горбуша

В Челябинскую область прибыло 136 тонн подозрительной рыбы. Россельхознадзор приостановил ее оборот, выявив факт нарушения температурного режима при перевозке.

В обследованном контейнере находилось 19,2 тонны обезглавленной потрошеной горбуши, прибывшей с Камчатки, в двух вагонах - 117 тонн различной свежемороженой рыбы из Приморского края.

Температура хранения и транспортировки мороженой рыбы не должна превышать минус 18 градусов. Продукция, чей оборот был приостановлен, перевозилась при температуре от минус 12-ти до минус 14-ти градусов. Это является нарушением требований Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и Правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов.

«Дальнейшая судьба продукции будет определена после получения результатов лабораторных исследований», - сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, специалисты уже произвели отбор проб. Решение о дальнейшем использовании рыбы будет принято после получения результатов исследований, которые проводятся в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория»».

По факту транспортировки мороженой рыбы с нарушением правил перевозок скоропортящейся пищевой продукции возбуждено административное дело.