В Челябинскую область жители Костаная пытались ввезти мясо без документов

В минувшие выходные дни, мясники из соседнего Казахстана пытались провезти мясо без ветеринарных сертификатов Таможенного союза формы №2. Продукция животноводства считается поднадзорной продукцией, и свободный ввоз на территорию России запрещен.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области изначально выявили два факта ввоза 180 и 150 килограммов свежего мяса для продажи в Челябинской области. На следующий день, на том же пропускном пункте «Бугристое» возле города Троицк обнаружили в машине еще 65 килограммов свинины.

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами Управления Россельхознадзора по Челябинской области мясо без документов было признано потенциально опасным, движение грузов запрещено. Принято решение о возврате продукции в Костанайскую область для оформления документов.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области, с перевозчиками провели разъяснительную беседу по порядку перемещения по территории Таможенного союза подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов. Водитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАп РФ.