В деле мошенников из «Уралбройлера», обманувших «Здоровую ферму», выявлены нарушения

В Челябинске Металлургический районный суд возвращает в прокуратуру уголовное дело в отношении работников ООО «Уралбройлер» для устранения нарушений уголовно-процессуального закона. Мошенники обвиняются в причинении материального ущерба ООО «Здоровая ферма».

По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью Гиниятуллин, занимающийся доставкой зерновой продукции в Челябинскую область, организовал из числа сотрудников «Уралбройлера», входящего в группу предприятий «Здоровой фермы», ОПГ. В преступную группу вошли приемщики, аппаратчик и техники-лаборанты «Уралбройлера».

Каждому участнику была отведена своя роль. К примеру, техники-лаборанты оформляли фиктивные выводы о соответствии поставляемого «Уралбройлером» зернового продукта требованиям ГОСТа. На самом же деле подсудимый Гиниятуллин в 2016-м году закупил в Казахстане пшеницу ненадлежащего качества, непригодную для переработки и употребления птицей в качестве комбикорма.

«Здоровая ферма», будучи введенной участниками ОПГ в заблуждение относительно качества зерновой продукции, за зерно рассчиталась. Тем временем плохое качество кормов вызвало возбудимость птицы, ее беспокойство. Цыплята не набирали нормативный вес, повысился падеж.

В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск на сумму три миллиона 526 тысяч рублей, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Металлургического районного суда Челябинска.

По инициативе суда уголовное дело возвращено прокурору для устранения допущенных в ходе предварительного расследования существенных нарушений уголовно-процессуального закона.

Подсудимые, а также их защитники вопрос о возвращении уголовного дела прокурору оставили на усмотрение суда.

Постановление суда в законную силу не вступило, поскольку его обжалуют государственный обвинитель и потерпевшая сторона.