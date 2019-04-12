В деле о жестоком убийстве свидетеля драки поставлена точка

22 года колонии и два с половиной года условно – в Челябинске вынесен приговор местным жителям, которые сначала жестоко избили посетителя торгового павильона, а затем утопили в реке Миасс.

Сегодня, двенадцатого апреля, Челябинский областной суд огласил приговор Илариону Логунову, Алексею Звонкову, Евгению Артамонову и Кириллу Королеву.

Суд установил, что ночью девятого июля 2016 года в торговом павильоне в Курчатовском районе Челябинска между подсудимым Иларионом Логуновым и одной из покупательниц возникла ссора. В это время в киоск зашли не установленные следствием лица, ставшие очевидцами происходящей перепалки. Тогда они напали на подсудимого, избили и вытолкнули на улицу.

В это время к павильону пришли другие подсудимые и зачинщики драки убежали. В киоске в это время находился потерпевший. Они решили, что он тоже причастен к избиению их друга. Обвиняемые также избили его. После этого Артамонов и Королев ушли, а обвиняемый Логинов решил убить мужчину. Он засунул его в багажник автомобиля и вместе с Алексеем Звонковым уехали на берег реки Миасс. Там они продолжили избивать мужчину, а когда тот потерял сознание, сбросили его в реку.

В судебном заседании подсудимые от дачи показаний отказались.

«Суд приговорил виновного в убийстве к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, виновных в причинении тяжкого вреда здоровью к восьми и четырем годам с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима соответственно. Четвертого соучастника, виновного в причинении средней тяжести вреда здоровью - к двум с половиной годам лишения свободы условно», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, судом взыскан один миллион рублей с осужденного за убийство Илариона Логинова в качестве компенсации морального вреда матери погибшего.