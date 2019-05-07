В День поминовения усопших к кладбищу Коркино подобрался огонь

Жители Коркинского района (Челябинская область), пришедшие в День поминовения усопших на могилы своих умерших родных увидели на городском кладбище горящую траву и кресты на некоторых могилах. В соцсетях отмечают, что возгорания на кладбище отмечаются уже второй день.

«Сегодня были с семьёй на кладбище и ужаснулись!!! По мимо беспорядка, больших куч мусора, происходит возгорание всего этого!!! Люди приходят на могилы к родным, чтобы помянуть их, в итоге видят, как все это полыхает», - возмущается в социальных сетях одна из жительниц.

Коркинцы негодуют, куда смотрят местные власти и организации, которые несут ответственность за кладбище.

«Самое страшное то, что много могилок погорело», - пишет Анастасия. Другая жительница отмечает: «Неприятно было прийти на кладбище и не попасть на могилки к родным! Дым такой сильный и едкий был ужасно».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС области, на тушении пожара в районе коркинского кладбища работали три отделения. «Само кладбища не пострадало. Горела трава около территории кладбища», - подчеркнули в пресс-службе. Однако, фотографии, выложенные в социальных сетях, свидетельствуют о горении травы и крестов на самой территории.

В ГУ МЧС отметили, что причиной возгорания на кладбище вновь стал человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем.

Сегодня было отмечено горение и на территории Успенского кладбища Челябинска. «Сотрудники МЧС убедительно призывают пришедших помянуть своих усопших родственников: будьте осмотрительны, не нарушайте правил пожарной безопасности! Такой незначительный источник зажигания как непотушенная сигарета способен охватить огнем значительную территорию», - призывают южноуральцев в МЧС.

Жителям напоминают, что в регионе введен противопожарный режим, действует запрет на разведение костров. Поджигатели ставят под угрозу жизни и здоровье людей.

В майские дни в связи с пожарами дополнительные расчеты направлялись в Брединский, Чебаркульский, Красноармейский районы, Коркино, Челябинск и другие территории.

Фото "давление На" и Эля Ли