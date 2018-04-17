В детский сад Копейска поставляли мясо с кишечной палочкой

В детский сад Копейска (Челябинская область) поставляли мясо с кишечной палочкой. Предприятие-поставщик будет оштрафовано.

В пробе мясной продукции, выработанной ООО «Мясное раздолье», и поставленной в «Детский сад № 52» Копейского городского округа, установлено несоответствие нормативу микробиологического показателя безопасности мясной продукции по обнаруженным в испытуемом образце пробы бактерий группы кишечной палочки.

Дети отравиться не успели.

Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской области.

«Специалисты надзорного органа при проверке зафиксировали, что помимо выявленных нарушений обнаружены и иные: предприятием разделка туш, полутуш, четвертин, отрубов, их обвалка и жиловка осуществляются в помещении, в котором отсутствуют приборы для учета температурного режима. По правилам данные технологические операции осуществляются при температуре воздуха в помещении не выше плюс 12 градусов. Кроме того, в низкотемпературной холодильной камере № 1 для хранения поступающего мясного сырья, а также в камере № 2 для хранения готовой продукции, мясная продукция расположена у стен холодильника. По правилам на расстоянии 30 см от стенок», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Надзорным органом предприятие ООО «Мясное раздолье» переведено на режим усиленного лабораторного контроля.

В течение трех месяцев от 10 партий мясной продукции будут отбираться пробы для проведения лабораторных исследований на содержание в выработанной мясной продукции микробиологического показателя, бактерий группы кишечной палочки.

ООО «Мясное раздолье» будет привлечено к административной ответственности и оштрафовано.