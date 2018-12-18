В детском саду Челябинска малышей кормили из грязной, ржавой посуды

Прокуроры нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольных учреждениях: детей кормят из грязной посуды, в спальне для малышей кишат насекомые.

Прокуратурой Курчатовского района Челябинска проверена жалоба местного жителя на нарушение санитарных норм в детском садике № 45, распложенного по улице Хариса Юсупова.

«В буфетных для раздачи пищи несовершеннолетним используется столовая посуда с ржавчиной и загрязнениями. В игровой и спальной комнате одной из групп на подоконниках имеются следы насекомых. Стена в спальной комнате имеет повреждения, что исключает возможность уборки влажным способом и дезинфекцию», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

С проверкой прокуратура вышла и в детские сады Кунашакского района. Там ситуация не лучше.

В одном из дошкольных учреждений не оборудована площадка с твердым покрытием, а мусорные баки не закрыты крышками. Масса нарушений выявлено на кухне. В морозильной камере для хранения мяса отсутствует термометр, нарушается режим мытья столовой посуды, она не ополаскивается горячей водой, а овощи хранятся в помещении, отведенном для обработки сырой мясной продукции. Также в детском саду не хватает в необходимом количестве постельного белья на каждого ребенка.

Еще в одном детском саду пол в здании имеет существенные недостатки и неровности, что препятствует качественной влажной обработке с применением моющих и дезинфекционных средств. В частности, наблюдается неудовлетворительное состояние линолеума в коридорах детского сада, плитки в пищевом блоке. В морозильных камерах для хранения мяса и птицы отсутствует термометры.

Заведующим детских садов внесены представления об устранении нарушений законодательства.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено прокурорами на контроль.