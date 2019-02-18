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Автор:
Инна Шемаева
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В ДТП под Варной погибла женщина

В Варненском районе (Челябинская область) в лобовом столкновении двух легковушек погибла 39-летняя женщина. 

Авария произошла днем 17 февраля на 84-м километре автодороги Черноречье – Бреды. 46-летний водитель, управляя KIA Rio, выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости врезался в ВАЗ-2112.

«В результате аварии погибла 39-летняя женщина. По факту аварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По словам очевидцев, женщине оторвало голову. Виновник аварии также получил травмы, его увезла скорая. В момент столкновения он был пьян.

Фото: группа «Плохие новости 18+»

Автор:
Инна Шемаева
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ДТП