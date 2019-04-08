В ДТП в Еткульском районе: двое мужчин погибли, две женщины получили травмы
В Еткульском районе (Челябинская область) вчера, седьмого апреля, произошло ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими.
В третьем часу дня на сороковом километре трассы Челябинск-Троицк 37-летняя женщина за рулем иномарки «Хендай Солярис», по предварительным данным, не справилась с управлением - машина улетела в кювет и опрокинулась. Один пассажир автоледи, 38-летний житель Еткульского района, погиб на месте. Второй, 37-летний, - умер в больнице. Сама дама-водитель отделалась легкими телесными повреждениями, ей назначили амбулаторное лечение. Повезло и ее ровеснице-пассажирке, которая тоже серьезно не пострадала – лечиться 37-летняя женщина также будет амбулаторно.
Фото региональной Госавтоинспекции