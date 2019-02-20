В ДТП в Троицком районе погибли три человека

В Троицком районе (Челябинская область) в ДТП погибли 18-летний парень, 69-летний мужчина и четырехлетний ребенок.

Жуткая авария произошла вчера, 19 февраля, в пятом часу вечера на четвертом километре трассы Троицк-Степное-Плодосовхоз, во время метели и снегопада. Восемнадцатилетний водитель автомобиля ВАЗ-21124 в условиях плохой видимости выехал на встречную полосу на участке, где этот маневр является разрешенным. Его «двенадцатая» столкнулась с «Нивой», которую вел 69-летний пенсионер.

Парень-водитель погиб сразу, пожилой автомобилист умер в больнице, его маленький внук - на пути в медицинское учреждение. 63-летняя женщина, также ехавшая в ВАЗ-213100, выжила. Супруга водителя была госпитализирована с травмами.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, сотрудники полиции проводят по факту ДТП расследование. Уже установлено, что все участники аварии - жители Троицкого района.

В Челябинске во время снегопада во вторник водитель насмерть сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло 19-го февраля около половины двенадцатого ночи. На молодого человека 1989 года рождения 35-летний автомобилист за рулем «Тойоты Камри» наехал у дома №184 по проспекту Победы. Как отмечают в городской ГИБДД, пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте. Парень погиб сразу.