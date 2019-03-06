В Екатеринбурге задержали наркомана, грабившего продавцов в магазинах Челябинска

Полицейские Челябинска задержали в соседнем Екатеринбурге серийного вора-гастролера, совершившего одиннадцать краж денег и имущества продавцов в торговых комплексах.

Все преступления были совершены в период с ноября прошлого года по февраль текущего года. Они совершались в помещениях торговых отделов, расположенных в различных комплексах на территории Калининского района. Все кражи попали в поле зрения камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, что молодой человек дожидается, когда продавец отвлечется на очередного покупателя и покинет свое рабочее место. После этого он беспрепятственно забирается их личные вещи, а это сумки и сотовые телефоны, а также денежных средств из кассовых аппаратов. Общая сумма причиненного ущерба составила около 100 000 рублей.

Установить личность магазинного вора полицейским помогли именно камеры видеонаблюдения.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого подозреваемого, им оказался ранее судимый 31-летний гражданин без определенного места жительства. В последствии, оперуполномоченные районного отдела полиции задержали подозреваемого на съемной квартире в городе Екатеринбурге», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Похищенное имущество задержанный продавал, а деньги тратил на покупку наркотиков. Сотрудниками полиции установлена его причастность к совершению 11 краж чужого имущества. Уголовные дела возбуждены по статье «Кража»

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.