В Еманжелинске должник зашел в суд на минутку, а выйдет через десять дней

В Еманжелинске (Челябинская область) судебные приставы задержали пришедшего в суд гражданина, объявленного в розыск в связи с многолетним уклонением от выплаты алиментов. Сорокалетний мужчина вернется домой только через десять суток - когда кончится административный арест.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области, исполнительное производство в отношении алиментщика было возбуждено в Еманжелинском отделе судебных приставов в 2013 году. К настоящему времени его долг перевалил за полмиллиона рублей. По месту регистрации, несмотря на многочисленные выезды по этому адресу, застать злостного неплательщика алиментов не удавалось.

В январе этого года должник и его имущество были объявлены в розыск, сам должник в рамках дела был ограничен в праве управления транспортными средствами.

А в феврале мужчину задержали при проверке документов в суде Еманжелинска, в канцелярию которого он пришел в связи с судебными разбирательствами еще по нескольким долгам - на исполнении судебных приставов находятся судебные акты по взысканию с него более полутора миллионов рублей в пользу физических и юридических лиц, а также штрафы за нарушения ПДД.

Проверка документов посетителя показал: мужчина находится в розыске в связи с неуплатой алиментов. В этот же день суд рассмотрел протокол об административном правонарушении и назначил должнику десять суток ареста.

После отбытия наказания у мужчины есть два месяца, чтобы погасить долг и приступить к ежемесячным выплатам алиментов. В противном случае ему грозит привлечение уже к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ. Также приставы намерены найти и арестовать для дальнейшей реализации зарегистрированный на алиментщика автомобиль.