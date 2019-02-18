В Еманжелинске насмерть угорели маленькие брат и сестра - возбуждено уголовное дело

В Еманжелинске (Челябинская область) вчера, 17 февраля, насмерть отравились угарным газом двое детей: 13-летняя девочка и ее младший брат 2009-го года рождения. Мама ребят, 48-летняя женщина, доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Семью обнаружили родственники.

Как сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, причиной трагедии, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования в частном жилом доме. В следственном управлении СКР региона уточнили, что дети задохнулись из-за отсутствия тяги в печи при закрытой заслонке.

В ЕДДС о случившемся сообщил дежурный ГУ МВД России по Челябинской области. Помощь МЧС не потребовалась. В настоящее время на месте ЧП, произошедшего поздно вечером воскресенья, продолжаются следственные мероприятия.

Уже возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуация – на личном контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Чернятьева.