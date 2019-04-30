В Еткуле за взятки будут судить начальника пожарной части

Прокуратура Еткульского района направила в суд уголовное дело в отношении начальника 66-ой пожарно-спасательной части, обвиняемого в мошенничестве и получении взятки.

Установлено, что обвиняемый в период с сентября 2017 по декабрь 2018 года, являясь начальником пожарно-спасательной части, получил взятку в размере 27 с половиной тысяч рублей от своего подчиненного, который занимал должность водителя. При этом, он был лишен прав на управление автомобилей и должен был быть уволен.

«Кроме того, обвиняемый под предлогом оказания помощи двоим сотрудникам части в решении вопросов выплаты премии за 2018 год, а также за непринятие мер дисциплинарного взыскания в виде увольнения за нахождение на службе в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2018 года получил от каждого принадлежащие им денежные средства в сумме девять тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

При этом обвиняемому было известно, что по результатам служебных проверок в отношении работников таких решений о лишении премии и применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения не принималось.

Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд.