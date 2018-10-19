В Еткульском районе на пожаре погиб четырехлетний мальчик-инвалид

В Еткульском районе (Челябинская область) на пожаре погиб четырехлетний мальчик, который не мог самостоятельно передвигаться по причине серьезных заболеваний. С огнем хозяйка частного дома справилась сама, до приезда пожарных.

Трагедия случилась вчера, 18 октября. Женщина рассказала, что ненадолго вышла из дома, оставив ребенка одного. Малыш спал на диване, расположенном вплотную к печи, а она находилась в аварийном состоянии.

Вернувшись домой, мама обнаружила, что диван и детская кроватка горят. Начала тушить пламя. И сквозь дым увидела своего погибшего ребенка.

Причиной этой огненной трагедии, по предварительным заключениям специалистов, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи (перекал).

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, беды можно было избежать или минимизировать последствия, если бы в жилье были установлены автономные пожарные извещатели с GSM-модулем.

На месте работали сотрудники отдела дознания и испытательной пожарной лаборатории, которые проводят доследственную проверку по факту пожара и выясняют все обстоятельства трагедии.