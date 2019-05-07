В Еткульском районе три человека приехали на поминки и сгорели в частном доме

Пожар в Еткульском районе (Челябинская область) унес жизни трех человек, в том числе двухлетнего ребенка. Предположительная причина пожара – пал сухой трава

Вечером шестого мая на центральный пункт связи Копейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в деревне Кузнецово Еткульского муниципального района горит частный жилой дом. К моменту прибытия первого пожарного расчёта происходило открытое горение деревянного жилого дома, из которого до приезда огнеборцев успел выбраться хозяин строения.

«Мужчина сообщил, что в доме находятся его родственники, приехавшие из Еманжелинска на поминки. Огнеборцы незамедлительно включились в звено газодымозащитной службы, проникли в дом и в пристрое обнаружили тело двухлетнего мальчика. Позже были обнаружены тела двух женщин. Сотрудники МЧС работали с риском для жизни: дому, объятому пламенем, угрожало обрушение кровли. Что и произошло через некоторое время», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Для работы с родственниками на место прибыл психолог 6-го отряда федеральной противопожарной службы. Причина возгорания устанавливается. Предположительно, что это пал сухой травы.

Фото: МЧС