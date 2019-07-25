В Геленджике с крутой горы сняли туристов из Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 15:38

Помощь спасателей понадобилась двум туристам из Челябинской области, отдыхавшим в селе Прасковеевка. Мужчины решили покорить одну из местных гор, но застряли на середине пути.

ЧП произошло 24 июля. Мужчины решили забраться на вершину горы в районе скалы «Парус». Не рассчитав свои силы, путники застряли на 80-метровой высоте. Подняться выше препятствовала круча, спуститься – страх оступиться, тем более один из мужчин потерял обувь.  Об этом сообщает пресс-служба Геленджикского отряда «Кубань-СПАС».

Туристы позвонили спасателям. В течение 30 минут нашли пострадавших на склоне.  При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили мужчин на берег. Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась.

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