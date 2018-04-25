В Карталах активизировались «двойники» кредитных организаций

В Карталах (Челябинская область) активизировались «двойники» кредитных организаций. Мошенники оплатить различные комиссии за выдачу кредита и открытие банковского счета.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве.

«Потерпевшая пояснила, что хотела оформить кредит наличными посредством сети Интернет и заполнила анкету на одном из сайтов. В тот же день с ней связались неизвестные лица, сообщившие о том, что заявка одобрена и необходимо заплатить 7 500 рублей для открытия счета в банке. Решив не затягивать с получением кредита, девушка поспешила в банкомат и перевела на указанный счет денежные средства. Спустя некоторое время ей позвонили вновь и сообщили, что необходимо оплатить страховые взносы за получение кредита в сумме 10 700 рублей. Потерпевшая сделала все необходимое», - сообщили в региональном полицейском главке.

Спустя несколько дней неизвестные лица позвонили и сообщили, что к девушке приедет курьер с документами, которые нужно подписать. Как пояснили звонившие, стоимость курьерских услуг, около 7 000 рублей, девушка должна оплатить заранее. Услышав сумму, девушка решила отказаться от получения кредита и потребовала вернуть ранее переведенные деньги, после чего неизвестные лица перестали выходить на связь.

Денежные средства, оформленные в кредит, заказчица так и не получила. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

«Полицейские напоминают, что пользоваться услугами сомнительных кредиторов в сети Интернет не стоит. Зачастую мошенники создают сайты «двойники» кредитных организаций. Завладев вашей личной информацией, мошенники могут потребовать оплатить различные комиссии за выдачу кредита, открытие банковского счета и прочие услуги.

После получения денежных средств, злоумышленники перестают выходить на связь. Безопасно оформить кредит можно в финансовом учреждении при личном посещении», - добавили в региональном полицейском главке.