В Карталах утонули двоюродные братья

После очередной гибели детей на водоемах Челябинской области главное управление МЧС России по Челябинской области будет выходить с предложением о проведении внепланового заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Очередная трагедия на воде с гибелью детей произошла вечером 9 июля в Карталах. На пульт оперативного дежурного поступило сообщение от очевидцев, что на берегу реки Караталы-Аят обнаружены два велосипеда и вещи двух подростков.

«На поисковые работы были привлечены сотрудники МЧС, полиции, медики и спасатели. В двух метрах от берега на глубине двух метров обнаружено и поднято на поверхность тело первого подростка. Затем водолазы на глубине четырех метров обнаружено и поднято на поверхность тело второго ребенка», - сообщили в единой диспетчерской службе.

Утонувшими оказались двоюродные братья 13-ти и 14-ти лет. По предварительной информации, подростки могли прыгать с моста в реку.

«Как обстоит дело с оборудованными пляжами в Карталинском муниципальном районе? Многие карталинцы прекрасно знают этот злополучный мост. Его уже облюбовала местная ребятня и с приходом теплого времени года такие прыжки в воду, увы, не редкость. Этот еще один вопрос, на который необходимо ответить, в том числе руководству муниципалитета», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Организована работа психологов.

Это далеко не первая трагедия на воде с гибелью детей в Челябинской области. В купальный сезон 2019 года уже утонули уже семь детей. И во всех случаях драматические события развернулись исключительно на необорудованных площадках.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», восьмого июля в Челябинске в пруду «Девичьи слезы» утонул подросток. Парень неудачно нырнул с работающего там фонтана. Купание там было запрещено.

Главное управление МЧС России по Челябинской области будет выходить с предложением о проведении внепланового заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, с целью принятия конкретных практических мер и дополнительных управленческих решений.