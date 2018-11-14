В Карталах за контрабанду наркотиков осужден житель Казахстана

Карталинский городской суд Челябинской области признал виновным 25-летнего жителя Республики Казахстан в незаконном пересечении границы Российской Федерации и контрабанде наркотиков.

В феврале 2018 года в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Карталы поступил тревожный звонок о том, что при проходе через российско-казахстанской границы на одном из полувагонов, груженных углем, был замечен странный посторонний мужчина.

Получив сообщение, сотрудники транспортной полиции Карталов проверили состав, однако нарушитель успел скрыться. Ориентировки с приметами мужчины были направлены во все линейные отделы полиции. Спустя два часа сотрудники патрульно-постовой службы полиции на вокзале станции Карталы при посадке в поезд «Адлер – Нижневартовск» среди пассажиров увидели мужчину, подходившего под описание из ориентировки.

В ходе проведения личного досмотра в дежурной части линейного отдела полиции Карталов транспортными полицейскими, в сумке подозреваемого были обнаружены и изъяты четыре объемных полимерных пакета с растительным веществом. В результате проведенного исследования установлено, что содержимое пакетов является растительным наркотическим средством марихуана. Общий вес высущенной травы состовлял почти три с половиной килограмма.

Сотрудниками полиции было установлено, что задержанный 25-летний мужчина незаконно пересек государственную границу Российской Федерации, имея цель сбыть растительный наркотик на территории Челябинской области. Следователями полиции станции Карталы в отношении злоумышленника было возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 229.1 , пунктом «г» части 4 статьи 228.1, частью 2 статьи 322 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, Карталинский городской суд Челябинской области признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.