В Карталах задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП

В Карталах (Челябинская область) задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП. Тело погибшего злоумышленник выкинул в кусты.

ЧП произошло 13 октября около пяти часов утра на нерегулируемом пешеходном переходе у дома по улице Калмыкова. В кустах у дороги обнаружен труп 57-летнего мужчины. Полицейские предположили, что погибшего сбил автомобиль, после чего скрылся.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции найдены фрагменты автомобиля подозреваемого. В результате проведенных мероприятий разыскиваемый участник ДТП задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время госавтоинспекторами устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя автомобиля.