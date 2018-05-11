В Карталинском районе 52-летняя дама без прав верхом на мопеде устроила ДТП

В Карталинском районе (Челябинская область) вчера, десятого мая, 52-летняя женщина на импортном мопеде «Racer» устроила ДТП, в котором сама же пострадала, получив различные травмы.

Дама, врезавшаяся в «десятку» в поселке Новокаолиновый в четыре часа дня, не имела права на управление мопедом, а ее транспортное средство – государственного номера.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, выезжая на мопеде с прилегающей территории, женщина не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2110 под управлением 61-летнего мужчины и совершила с ним столкновение.

Всего десятого мая на территории Челябинской области было зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и девять получили ранения. Среди пострадавших – пьяный водитель, не имеющий права управления транспортным средством.

ДТП с участием нетрезвого автомобилиста случилось на одной из трасс области. 37-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги в правый кювет и опрокинулся. Водитель получил телесные повреждения и находится на стационарном лечении.