В Каслях больше не будут усыплять собак на глазах у детей

В Каслях (Челябинская область) больше не будут усыплять собак на глазах у детей. В городе разработают новое техническое задание, включающее гуманный отлов, и проведут новый конкурс на исполнение контракта по контролю численности безнадзорных животных.

Жалобы горожан на расстрел собак 22 февраля стали одной из тем повестки, по которой накануне, 28 февраля, в Каслях работали члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области. По словам местных жителей, в этот день они стали свидетелями варварского отлова четвероногих с применением ядовитым дротиков. Горожане выступили против умерщвления собак и попросили зоозащитников найти другой, более цивилизованный способ решения проблемы.

Как рассказала заместитель руководителя аппарата ОПЧО Елена Шубина, в администрации города представителей рабочей группы заверили, что к данному отстрелу чиновники не имеют никакого отношения. При этом пообещали переписать техническое задание, включив в него исключительно гуманный отлов. Прежний контракт расторгли. А в администрации района пошли еще дальше.

«Переговоры с главой Каслинского района Игорем Колышевым прошли успешно. Нас услышали, поняли и пошли на встречу. Глава действительно заинтересован в том, чтобы изменить ситуацию. Он сам предложил создать НКО, которое бы содействовало в решении проблем с животными, тем более, что в Каслях есть волонтеры, готовые помочь в поиске хозяев для четвероногих. Прозвучала инициатива подумать над созданием приюта», - поделилась итогами визита член рабочей группы ОП Полина Прийменко.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в техническом задании к муниципальному контракту на отлов безнадзорных животных в Каслях в 2019 году было написано, что необходимо отловить и умертвить 145 животных. Цена контракта составляла 146 тысяч 450 рублей. Ни о каком содержании, лечении, вакцинации и стерилизации речи не шло, несмотря на принятый в декабре 2018-го федеральный закон, который запрещает убийство животных (за исключением случаев, когда животное неизлечимо больно и испытывает страдания).