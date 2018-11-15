В Катав-Ивановске новые подземные толчки

Новые подземные толчки зарегистрированы в Катав-Ивановском районе Челябинской области 15 ноября 2018 года.

Как сообщили в ГУ МЧС области, ссылаясь на данные федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», разовый толчок магнитудой 4,4 балла произошел в 12 часов 48 минут. Эпицентр располагается в 21 километре юго-западнее от города Катав-Ивановск на глубине 10 километров.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу района начали поступило уже более 50 звонков от жителей.

На странице города в соцсетях жители более активны, они называют адреса (Степана Разина, Ленина, Красноармейской, Солодской, Пугачевской, в Запрудовке, В-Катавке, Крлышкино, Жилпоселке), где ощущались подземные толчки, и делятся впечатлениями (посыпалась штукатурка с потолка в больнице, затряслись приборы, посуда, открылись двери в шкафах и межкомнатные двери, напугались домашние животные). «Кот до сих пор ходит - уши в разные стороны, а собака ни на шаг не отходит», - написала Ирина.

Сейсмическую активность почувствовали также в Юрюзани, Симе, Усть-Катаве и в Трехгорном. Дошло даже до Миасса и Магнитогорска.

Жители жалуются, что практически сразу после толчка пропала сотовая связь (пишут, что не зарегистрирован в сети).

В ГУ МЧС отмечают, что рабочая группа проводит проверку социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На работу предприятий, социально-значимых объектов и потенциально-опасных объектов данная ситуация не повлияла.

В администрации района отметили, что разрешений и жертв не зарегистрировано.

Фото из группы Вконтакте "Подслушано Катав-Ивановск"