В Катав-Ивановске скала рухнула на автомобиль

Очередное ЧП в Катав-Ивановске (Челябинская область). Произошел обвал скалы. Часть горной породы рухнула на автомобиль.

Сообщение об этом появилось в социальной сети.

Произошел обвал скалы возле дороги, водитель успел увернуться, но автомобиль пострадал. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

По этой дороге ежедневно проезжают сотни автомобилей. Водитель переживает, кто ему теперь возместит ущерб? Жители в недоумении, как теперь ездить по этому участку дороги.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинской области 5 сентября ранним утром произошло землетрясение. Эпицентр находился в Катав-Ивановском районе. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясение произошло в районе Уральских гор на широте 54.58 и долготе 57.57. Магнитуда - от 5,4 до 5,9.

Затем в городе произошел оползень. Подвижки грунта ученые увязали с подземными толчками и образовавшимися вследствие этого трещинами, куда поступают подземные воды, размывающие нижние слои рыхлых пород. В результате произошло выдавливание на поверхность подземных вод вместе с грунтом.